KÖPRÜDEN DEMİRYOLUNA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ Güncel Haberler KARABÜK'ün Yenice ilçesinde köprüden demir yoluna düşen otomobilin sürücüsü Tayfun Gökçe (28) hayatını kaybetti. KARABÜK'ün Yenice ilçesinde köprüden demir yoluna düşen otomobilin sürücüsü Tayfun Gökçe (28) hayatını kaybetti. Kaza öğle saatlerinde, Karabük- Zonguldak yolu Balıkısık mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Tayfun Gökçe idaresindeki 10 ZR 830 plakalı otomobil, köprünün bariyerlerine çarparak demiryoluna düştü. Rayların yanındaki alana düşen otomobili gören yük treni makinistlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Eflani Orman İşletmesi Müdürlüğü'nde çalışan Tayfun Gökçe'nin cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Zonguldak Karabük Gökçe Güncel Haberler

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