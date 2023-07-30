Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşa edilen köprünün tablası kaynak yapılmak için kaldırıldığı sırada kırıldı. Tablanın kırılması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı ve çalışmaların bir süre uzayabileceği bildirildi.

Köprüde yerine yerleştirilmek için kaldırılan köprünün tablası ortadan kırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki mahalleyi birbirine bağlayacak köprünün Ankara'da yapılan tablası kaynak yapılmak için vinç ile kaldırıldığı sırada kırıldı. Kırılan tablanın onarılacak olması nedeniyle çalışmaların bir süre uzayacağını bildirilirken tablanın kırılmasını ardından yol trafiğe kapatılarak önlem alındı.

Manavgat'ta trafik kargaşasını önlemek amacıyla inşa edilen ve Aşağı Hisar ile Örnek Mahallelerini birbirine bağlayacak köprü inşaatında sona yaklaşıldı. Çalışmalar devam ederken Ankara'da yapılarak köprünün ayakları üzerine konulmak üzere Manavgat'a getirilen köprü tablası kaynak yapılmak için vinç ile kaldırıldığı sırada kırıldı. Köprü tablasının kırılması sırasında şans eseri çalışanlardan veya yoldan geçen vatandaşlardan kimsenin burnu kanamazken, yetkililer tarafından olay yerinde incelemeler yapıldı. Tehlike oluşturma ihtimaline karşı, tablanın bulunduğu yerde önlem alınarak yol araç trafiğine kapatıldı. Olay yerindeki bazı görevliler, köprü tablasının kırılması nedeniyle köprü inşaatının tamamlanma işleminin bir süre uzayabileceğini belirttiler.