Köprüçay'da kaybolan Burundili turisti arama çalışması 3'üncü gününde

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'na girmesinin ardından akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere (22) için başlatılan ve şiddetli yağmur dolayısıyla dün durdurulan arama-kurtarma çalışmaları 3'üncü günde devam ediyor.

Manavgat'ın Beşkonak bölgesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na giden Burundi uyruklu Ally Seifu Bukere ve Fahad Nsabimana (20), cumartesi günü öğle saatlerinde yüzmek için Köprüçay Irmağı'na girdi. Akıntının şiddetiyle bir süre sonra yorulan 2 arkadaş, çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler Fahad Nsabimana'yı kurtarırken Bukere akıntıyla gözden kayboldu.

Bukere'nin bulunması için Köprüçay Irmağı Beşkonak Mahallesi Karabük Köprüsü ile Boynuzlubük mevki arasındaki 3 noktada çalışmalar yeniden başladı. Çalışmalara Antalya İl Jandarma JAK ve SAK ekiplerinin yanı sıra, AFAD, Side Sualtı Arama Kurtarma, AKUT, İHH ve itfaiye ekipleri de katıldı. Bölgede sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.