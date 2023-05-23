Köprübaşı'nda doludan etkilenen arazilerde hasar tespiti

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde dolu yağışı sonrası ekili arazilerdeki hasar tespitinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çilek üretimde önemli merkezlerden olan Köprübaşı'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinin yanı sıra Gölbaşı, Kemhallı, İkizkuyu ve Arpacı mahallelerinde dolu nedeniyle oluşan zararın boyutunu belirlemeye çalışıyor.

Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, yaptığı açıklamada, ilçede 5 bin dekar alanda yılda 10 bin ton çilek üretildiğini, mart ayında yaşanan don hadisesi ve son meydana gelen dolu yağışı ile birlikte rekoltenin 7 bin tona düşmesinin beklendiğini bildirdi.