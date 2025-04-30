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Kopenhag'da Yaşlı Sürücünün Kazası: 5 Yaralı

Kopenhag'da Yaşlı Sürücünün Kazası: 5 Yaralı
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Danimarka'nın Kopenhag kentinde yaşlı bir adamın aracını kontrolü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yaşlı bir adamın aracının kontrolünü kaybederek kaza yapması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Kopenhag'ın merkezindeki bir köprü yakınında yaşlı bir adamın aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptığı ve 5 kişinin kazada yaralandığı belirtildi.

Acil servis ekiplerinin kazaya müdahale ettiği aktarılan açıklamada, yaralıların durumuna ve sürücünün neden kontrolünü kaybettiğine dair detaylar paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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