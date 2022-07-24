Köpekli afişle konut satılan sitede 'köpek besleme' yasağı

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde 2 çocuklu ailenin köpekle çekilmiş fotoğrafı kullanılarak hazırlanan afişlerle daireleri satılan sitede, köpek beslemenin yasak olduğu duyuruldu. Karar, 1800 daireli sitede tepki çekti.

Etimesgut ilçesindeki lüks sitenin daireleri, 2 çocuklu ailenin köpekle çekilmiş fotoğrafı kullanılarak hazırlanan afişlerle satıldı. Şu anda toplam 1800 dairede oturulan sitede yönetim, köpek beslenmesinin yasak olduğunu belirten bir duyuru yaptı. Site yönetimi avukatının imzası ile yapılan duyuruda; bazı kat malikleri ve kiracıların kullandığı bağımsız bölümlerde 'Yönetim Planı'na aykırı olarak köpek beslendiğinin tespit edildiği belirtildi. Söz konusu 'Yönetim Planı'nın ilgili maddesinin, 'Kat malikleri ile onların külli ve cüzi halefleri, bağımsız bölümlerinde ve bağımsız bölümlerin balkonlarında ve ortak yerlerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan, güvercin, tavuk, köpek ve benzeri hayvanları besleyemezler, aksi takdirde Toplu Yapı Yönetimleri tarafından cezai işlem uygulanır' hükmünü içerdiği hatırlatıldı.

2 AY SÜRE VERİLDİ

Bağımsız bölümlerde köpek beslemenin tüm kat maliklerince usulüne uygun kabul edilen 'Yönetim Planı' ile yasaklandığı, '634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre 'Yönetim Planı'nın tüm kat malikleri yönünden bağlayıcı olduğuna vurgu yapılarak, "Site içerisinde köpek beslenmesi, diğer kat maliklerine ve çevreye zarar vermesi, özellikle çocuklarda ve hassasiyet gösteren diğer bireylerde korkuya sebep olması sonucunu doğurmakta, çıkardıkları gürültü nedeni ile gürültü kirliliği, ortak mahallere dışkılamak, idrar yapmak, tüy dökmek suretiyle çevre rahahsızlığı oluşmaktadır. Alınan şikayetler site görevlileri tarafından da tespit edilmiş olmakla bağımsız bölümlerde köpek beslenmesi dolayısıyla site içi huzur ve güven ortamının bozulduğu değerlendirilmektedir. Umumi Hıfzıssıha Kanunu ile her vatandaş yönünden ön görülen çevre ve toplum sağlığını koruma yükümlülüğüne aykırılık söz konusudur. 2 ay içerisinde bahse konu aykırılığın giderilmesini, bu süre zarfında köpek ile birlikte iken yük asansörünün kullanılmasını, bahçede ve ortak alanlarda dolaştırılmamasını önemle bildiririz" denildi.

'HAYVANLARDAN RAHATSIZLIĞIMIZ OLAMAZ'

Bazı site sakinleri 'köpekli mutlu aile tablosu' fotoğrafıyla konut satışı yapılmasına rağmen, şimdi kedi ve köpek beslenmesinin yasak olduğu ile ilgili duyuruya tepki gösterdi. Evinde kedi beslediğini söyleyen site sakini Hayati Zorer, "Bazı arkadaşlar, orta yolu bulamıyor. Köpek kardeşlerimizi, dostlarımızı gezdirirken ya da onlar idrar yaparken takip etmiyorlar. Halbuki bana söyleseler; gelir ve temizlerim. Durumdan da şeref duyarım. Hayvanlar benim kardeşlerim, rahatsız olur muyum? Bizim öyle bir rahatsızlığımız olamaz, olursak kendimizde bir kabahat ararız" dedi.

Bir diğer site sakini de şu ana kadar rahatsızlık veren bir köpekle karşılaşmadığını belirterek, "Geldiğim yerde sokak köpeklerinden muzdariptik. Çünkü çocuklara saldırıyordu. Komşularımızı ısırdı. Buna hiçbir yer çözüm bulamadı, sonra buraya geldik. 'Sakin bir yer' diye geldik. Bizim fikrimiz küçük hayvanlar beslenebilir ama komşulara, insanlara ve oturan sakinlere zarar vermediği sürece" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel