KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KURTARDIĞI YAVRU TAVŞANA, KEDİSİ ANNELİK YAPIYOR - Haberler

BURSA'da Şeref Aydın'ın (32), köpeklerin saldırısından kurtarıp evine götürerek 'Çilek' adını verdiği tavşana, yeni doğum yapan kedisi annelik yapıyor. Kedinin yavru tavşanı sahiplenip, emzirdiğini belirten Aydın, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde otomobille giderken köpeklerin bir yavru tavşanı kovaladığını gören çiftçi Şeref Aydın, aracını durdurup müdahale etti. Köpekleri kovalayan Aydın, çevrede annesini bulamadığı yavru tavşanı alıp, evine götürdü. Şeref Aydın, 'Çilek' ismini verdiği tavşanı, yeni doğum yapan 'Boncuk' adındaki kedisinin yanına koydu. Anne kedi, yavrularıyla birlikte tavşanı da sahiplenip, emzirmeye başladı.

Tavşanı büyüyünce doğaya salacağını belirten Şeref Aydın, Kurşunlu'daki bahçemden dönerken köpekler tarafından kovalanan yabani tavşan arabamın önüne atladı. Ben de köpekler zarar vermesin diye aldım, arabama koydum. Evimize getirdiğimizde 'Boncuk' isimli kedimize koklattım, ne tepki vereceğini düşündüm. Alıp kendi yavruları gibi emzirmeye başladı, sahiplendi. Şu an mutluyuz. İnşallah büyüdükten sonra yeniden doğal ortamına bırakmayı düşünüyoruz. Tek başına yaşayabilecek durumda değil. Tavşanımızın ismini de 'Çilek' koyduk. İnşallah sapa sağlam büyür ve doğal ortamına tekrar yeniden bırakırız dedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel