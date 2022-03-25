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Köpeklerin saldırısından kaçarken aracın altında kalıyordu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Köpeklerin saldırısından kaçarken aracın altında kalıyordu

Kütahya'nın Behçelievler Mahallesi'nde 3 köpeğin saldırısından kaçan anne ve oğlu, yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Behçelievler Mahallesi'nde 3 köpeğin saldırısından kaçan anne ve oğlu, yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Babası Murat Aktaş, yaptığı açıklamada, sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi. Murat Aktaş, "Ayağını gazdan çeken şoföre teşekkür ederim köpekten bir şekilde yaralı kurtulabilirdi. Ama araç kazasından kurtulmak çok daha zor olurdu" diyerek, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyardı.

(Hüseyin Efe-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger, Kütahya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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