Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Karaca Tedavi Edilerek Doğaya Salındı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan karaca, tedavi edilerek doğaya salındı. Karaca, Karacalar köyü yakınlarında vatandaşlar tarafından kurtarıldı ve DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedavi sürecinin ardından karaca sağlığına kavuştu ve yeniden doğaya salındı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan karaca, tedavi edilerek doğaya salındı.
İlçeye bağlı Karacalar köyü yakınlarında köpeklerin saldırısına uğrayan karaca vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Yaralanan karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Veteriner hekim tarafından muayenesinde açık yarası olduğu tespit edilen karaca tedavi altına alındı.
Birkaç gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan karaca, DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden doğaya salındı.