Köpeklerin Havlaması Nedeniyle Kavga: 68 Yaşındaki Adam Darbedildi

Eskişehir'de O.G., beslediği köpeklerin havlaması nedeniyle kendisini şikayet ettiğini düşündüğü R.D.'yi sokak ortasında darbedip yere düşürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, R.D. hastaneye kaldırıldı.

ESKİŞEHİR'de O.G., beslediği köpeklerin sürekli havlaması nedeniyle kendisini şikayet ettiğini ileri sürdüğü R.D.'yi (68) sokak ortasında darbedip, yerde tekmeledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, O.G. gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde oturan O.G., beslediği köpeklerin sürekli havlaması nedeniyle komşuları tarafından şikayet edildi. Buna kızan O.G, kendisini şikayet ettiğinden şüphelendiği R.D.'yi yoldan geçerken durdurup tartıştı, ardından da darbetti. O.G., yere düşen R.D.'yi tekmeledi. Yaralanan R.D., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine O.G. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan O.G. ardından adliyeye sevk edildi. Adliye binasına girişi sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, R.D.'nin kendisini dab ettiğini söyleyen O.G.'nin, savcılıktaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

