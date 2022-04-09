KÖPEKLERİN GENÇ KIZA SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

VAN (DHA) - VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yürüyüş yapan genç kız, bir grup başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı anlarına ait görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kampüs alanında çalışma yaptığı belirtildi.

Tuşba ilçesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında genç bir kızın bir anda 7 köpeğin saldırısına uğradığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

1 hafta önce meydana gelen olayda, güvenlik kameralarına yansıyan yaşanan köpek saldırı olayının yaklaşık 1 hafta önce meydana geldiği belirtildi.

ve bugün bazı kişilerin sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülerde, genç kız bir anda 7 köpeğin saldırısına uğruyor. Elindeki çantayla kendisini korumaya çalışan kız, saldırıdan kurtulmak için koşarken de kamera açısından çıkıyor. Bazı görgü tanıkları öğrencinin çevrede devriye gezen güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldığını anlatırken, yaşanan saldırı görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kampüs alanında çalışma yaptıkları ifade edildi.