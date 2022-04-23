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Köpekleri çöplüğe bırakan kamyonun ait olduğu belediyeye para cezası

Demirören Haber Ajansı - Yusuf Çınar - Güncel
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Köpekleri çöplüğe bırakan kamyonun ait olduğu belediyeye para cezası

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinden toplanan çok sayıda sokak köpeğinin resmi plakalı kamyonla getirildiği kent çöplüğüne bırakılmasıyla ilgili valilik incelemesi tamamlandı.

SUNGURLU, ÇORUM (DHA) - ÇORUM'un Sungurlu ilçesinden toplanan çok sayıda sokak köpeğinin resmi plakalı kamyonla getirildiği kent çöplüğüne bırakılmasıyla ilgili valilik incelemesi tamamlandı. Kamyonun ait olduğu Sungurlu Belediyesi'ne 40 bin 860 TL ceza kesildi.

İskilip yolu üzerindeki Karapürçek çöplüğüne önceki gece resmi plakalı kamyondan çok sayıda sokak köpeği bırakıldı. Bu anların hayvansever tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınması sonrası Çorum Valiliği'nce inceleme başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, köpeklerin Sungurlu Belediyesi'ne ait araçla bölgeye bırakıldığını tespit etti. Ekiplerin incelemeleri sonucu belediyeye 'hayvanları aç ve susuz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek ve kasıtlı olarak kötü davranma fiili' nedeniyle 40 bin 860 TL idari para cezası kesildi.


Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

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