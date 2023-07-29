Köpekleri Beslediği İçin Hamile Kadına Saldıran Esnafa Tabancayla Karşılık Verildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sokak köpeklerini beslediği için bir esnaf tarafından darbedilen ve karnındaki bebeğini düşüren hamile kadının yeğeni, saldırganı tabancayla vurarak yaraladı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 6 yaşındaki oğluyla markete gittiği sırada sokak köpeklerini beslediği için bir esnaf tarafından darbedilen ve karnındaki 28 günlük bebeğini düşüren Cansel Dursun'un yeğeni Savaş Orhan K., olayı gerçekleştiren Mustafa Ö. ve yanındaki kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.

Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 17 Temmuz'da meydana gelen olayda Cansel Dursun, iddiaya göre alışveriş yapmak için oğlu ile gittiği market önünde esnaf Mustafa Ö. tarafından sokak köpeklerini beslediği için dövüldü. Hamile olan Dursun, aldığı darbeler nedeniyle 28 günlük bebeğini düşürdü. Meydana gelen olayda Cansel Dursun'un 6 yaşındaki oğlu da yaralandı. Gözaltına alınan Mustafa Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan olaya sinirlenen Cansel Dursun'un yeğeni Savaş Orhan K., akşam saatlerinde dönerci dükkanına giderek Mustafa Ö.'ye tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Mustafa Ö.'ye isabet ederken, bir kurşun da o sırada dükkanda bulunan tadilat ustası Zeki O.'ya isabet etti. Savaş Orhan K., 2 kişiyi yaralamasının ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dizinden yaralanan Mustafa Ö. ile topuğundan vurulan Zeki O.'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan Savaş Orhan K.'yı kısa sürede 2 tabanca ile birlikte yakaladı. Savaş Orhan K., gözaltına alındı.