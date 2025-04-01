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Köpeklerden Kaçan Kedi, Elektrik Direğinde Saatlerce Bekledi

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Van'ın Başkale ilçesinde köpeklerden korkan bir kedi, elektrik direğine tırmandı ve saatlerce orada beklemek zorunda kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler bölgeden uzaklaştırıldığında kedi güvenle direktin üstünden indi.

Van'da köpeklerden kaçan kedi saatlerce direkte bekledi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde, köpek korkusuyla elektrik direğine tırmanan kedi saatler sonra direkten indi.

Başkale ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bir kedi başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kovalamasından korkan kedi, elektrik direğine tırmandı.

Kedinin elektrik direğine çıkmasını gören köpekler de direğin altında beklemeye başladı. Kedi, köpeklerin gitmesi için elektrik direğinin üstünde hareketsiz beklerken, köpekler de kedinin inmesi için direğin altında bekledi. Çevredeki vatandaşlar tarafından köpekler bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra kedi direkten inerek canını kurtardı.

Köpeklerden Kaçan Kedi, Elektrik Direğinde Saatlerce Bekledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU - Güncel
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