Köpekler Tarafından Saldırıya Uğrayan Yavru Dağ Keçisi Doğaya Bırakıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde köpekler tarafından saldırıya uğrayan ve tedavisi tamamlanan yavru dağ keçisi, doğaya bırakıldı. Yaralı keçi, özel bir veterinerlik kliniğinde tedavi edildikten sonra Hisar Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na geri bırakıldı.

- Köpekler tarafından saldırıya uğrayan ve tedavisi tamamlanan yavru dağ keçisi doğaya bırakıldı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bir hafta önce Silifke Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından köpekler tarafından saldırıya uğramış halde yaralı olarak bulunan dağ keçisi, 5 günlük tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

Hisar Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce yaralı ve bitkin halde bulunan yaralı yaban keçisi yavrusu, özel bir veterinerlik kliğinde yapılan 5 günlük tedavinin ardından yeniden doğal hayatına bırakılması için Silifke Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedavisi tamamlanan dağ keçisi yavrusu, Hisar Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki doğal ortamına geri bırakıldı.

Yaralı dağ keçisi yavrusunun muhtemelen köpekler tarafından yaralandığını söyleyen Veteriner Hekim Lokman Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Silifke Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğada yaralı ve bitkin halde bulunan dağ keçisi yavrusu, kliniğimize tedavi amaçlı getirildi. Muayenemiz neticesinde hayvanın köpekler tarafından yaralandığı tespit edilmiş olup, buna bağlı olarak hayvan bitkin halde kalıp yemedin içmeden kesilmişti. Gerekli ilaç, serum ve vitamin takviyeleri yapılarak hayvan iyileştirildi. Tekrar doğal ortamına bırakılması için Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi" dedi.

Silifke ilçesinde bulunan Hisar Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 2 bin olmak üzere, ilçe genelindeki dağlık alanlarda toplam 5 bin yaban keçisi bulunduğu bildirildi.