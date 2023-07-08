Köpekler sürüye saldırmak isteyen ayıyı böyle engelledi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde sürüye saldırmak isteyen ayıyı köpekler engelledi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi'nde arazide büyükbaş hayvan sürüsüne ayı saldırdı. Çoban tarafından cep telefonu ile görüntülenen ayı saldırısında kangal cinsi köpekler engel oldu. Ayı köpeklerin müdahalesi üzerine bölgeden uzaklaştı.