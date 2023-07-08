Üye Girişi
Haberler
Köpekler sürüye saldırmak isteyen ayıyı böyle engelledi

Köpekler sürüye saldırmak isteyen ayıyı böyle engelledi

Güncel Haberler

Erzurum'un Oltu ilçesinde sürüye saldırmak isteyen ayıyı köpekler engelledi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayı köpeklerin müdahalesi üzerine bölgeden uzaklaştı.

Köpekler sürüye saldırmak isteyen ayıyı böyle engelledi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde sürüye saldırmak isteyen ayıyı köpekler engelledi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi'nde arazide büyükbaş hayvan sürüsüne ayı saldırdı. Çoban tarafından cep telefonu ile görüntülenen ayı saldırısında kangal cinsi köpekler engel oldu. Ayı köpeklerin müdahalesi üzerine bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Güncel

Erzurum Oltu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title