Köpek Tedbirlerine Aykırı Davranan Dernek Başkanı ve Diğerine Para Cezası

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir, hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirerek tedbirleri ihlal etmek ve sahipli hayvana işkence etmekten yargılandı. İki sanığa, işkence suçundan 43 bin 500 lira idari para cezası verildi.

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir'in, hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirerek bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davrandıkları ve sahipli hayvana işkence yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar açıklandı.

Ankara 38. Asliye Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Demir ve Boyacı ile avukatları hazır bulundu.

Hakim, celse arasında esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, sanıklara söz verdi.

Sanık Boyacı ve Demir, suçsuz olduklarını savunarak, mahkemeden, beraatlarını talep etti. Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin beraatını istedi.

Beyanların ardından kararı açıklayan hakim, sanıkların "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" suçundan beraatine, "sahipli hayvana işkence" suçundan ise her bir köpek için ayrı ayrı 1500 lira olmak üzere 43 bin 500 lira idari para cezasıyla cezalandırılmalarına hükmetti.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Haziran'da Şanlıurfa'daki kuduz vakalarının görüldüğü karantina bölgesinden köpeklerin Ankara'ya getirildiğine dair ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Köpekleri araçla Ankara'ya getirdiği tespit edilen sanık Muhammed Savaş Demir'in, Gölbaşı ilçesinde köpeklerle yakalandığı bilgisine yer verilen iddianamede, bu kapsamda Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı sanık Buket Özgünlü Boyacı'nın Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığı ifade edildi.

İddianamede, sanıklar hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, "sahipli hayvana işkence" suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

