Köpek satış ilanıyla dolandırıcılık şebekesine ikinci operasyon: 21 gözaltı - Haberler

ADANA'da Siber polisi, köpek fotoğraflarıyla internette hayali satış ilanlarıyla 150'ye yakın kişiyi 1 milyon lira dolandıran ve lideri Cabbar Onur Akbay'ın (27) da aralarında olduğu 8 kişinin tutuklandığı şebekenin, faaliyetini sürdürdüğünü belirledi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından düzenlenen 2'nci operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden köpek satışı yaptığına dair oluşturduğu ilanlarla 35 ilde 150'ye yakın kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran Cabbar Onur Akbay ve birlikte çalıştığı belirlenen şebekeyi 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere 14 Nisan sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.