KÖPEK SATIŞ İLANIYLA 1 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

ADANA'da, köpek fotoğraflarıyla internette sahte satış sitesi oluşturarak 150'ye yakın kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Cabbar Onur Akbay (27) ile 8 şüpheli yakalandı. Akbay'ın, 6 ay boyunca sevgilisi Sıla Y. (25) ile saklandığı evden hiç çıkmadığı, dolandırdığı kişilerin güvenini kazanmak için veteriner hekim olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Cabbar Onur Akbay, bir süre önce internet sitesi kurup, köpek satışı yaptığına dair ilanlar oluşturdu. İlanları görenler, Akbay ile iletişime geçip, köpek satın almak istediklerini söyledi. Akbay bu yöntemle Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce kişiyle bağlantı kurdu. Ücretlerini ödeyen kişiler, köpekler kendilerine ulaştırılmayınca Akbay ile yeniden iletişime geçmek istedi. İlanın kapatıldığını gören alıcılar dolandırıldıklarını anlayıp, polise başvurdu.

Gelen şikayetler üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından liderliğini Akbay'ın yaptığı şebekeyi deşifre etti. Şebekenin, 35 ilde 150'ye yakın kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Ekipler, 14 Nisan sabahı belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda benzer suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan Akbay, Kozan ilçesindeki saklandığı evde sevgilisi Sıla Y. ile yakalandı. Şebeke üyesi diğer 15 şüpheli de adreslerinde gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve cep telefonu, sahte kimlik ve diploma, telefon hatları ile dijital materyal ele geçirildi.

HESAPÇILARA, YÜZDE 30 KOMİSYON VERMİŞ

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şebeke lideri Cabbar Onur Akbay'ın, operasyon kapsamında yürütülen fiziki takip sırasında 6 ay boyunca saklandığı evden hiç çıkmadığı, market ve yiyecek ihtiyaçlarını internet üzerinden giderdiği öğrenildi. Akbay'ın, köpek satın almak için kendisiyle irtibata geçen kişilere, güven kazandırmak için veteriner hekim olduğunu söylediği ve sahte diploma fotoğrafı gönderdiği belirtildi. Ayrıca Akbay'ın, banka hesaplarını kullandıran kişilere, dolandırdığı paranın yüzde 30'unu komisyon olarak verdiği saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Cabbar Onur Akbay'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Sıla Y. ile 6 kişi adli kontrol şartı, 3 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel