KÖPEK SALDIRISINDAN KAÇINMAK İÇİN BİRİNCİ KURAL KESİNLİKLE GÖZ TEMASI KURMAYIN

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, köpek eğitim merkezinde çalışan köpek eğitmeni Semih Soydemir, olası köpek saldırısında soğukkanlılığın çok önemli olduğunu belirterek, "Köpekle kesinlikle göz teması kurulmamalı. Göz teması kurmak, meydan okumak demektir" dedi

Köpek eğitmeni Semih Soydemir, son dönemde farklı illerde meydana gelen köpek saldırıları üzerinden, olası saldırı anında yapılması gerekenleri anlattı. Köpekle karşılaşıldığında soğukkanlı olmanın çok önemli olduğunu belirten Soydemir, göz teması kurulmasından kesinlikle kaçınılması gerektiğini söyledi. Köpeklerin, göz teması kurulmasını meydan okuma olarak algıladığını açıklayan Soydemir, göz teması kurmaktan kaçınılması halinde yüksek ihtimalle köpeğin uzaklaşacağını belirtti.

'BİZİ ALANINDAN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR'

Köpek saldırılarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu belirten Semih Soydemir, "Köpeklerin saldırma olayı çok farklı aslında. 'İnsan kaynaklı' diyebiliriz, 'sosyalleşme kaynaklı' diyebiliriz. Benim gözümdeki en büyük sorun ise bizim bakamadığımız veya sokakta olan köpeklerimizi hep bir araya toplamamız. 40-50 köpek maalesef bir aradalar. Bu da tabi ki bir sorun yaratıyor. Bir sosyalleşme sorunu yaratıyor. Hoş bir tabir olmasa da çete oluyorlar. İçlerine girdiğinizde, onlarla kaynaştığınızda hiçbiri bir şey yapmaz fakat tanımıyorsa ve onların alanına girdiğinizde saldırma veya hırlama ile aslında bizi alanından uzaklaştırmaya çalışıyor" dedi.

'YANLARINDAN SAKİNCE, TEMAS KURMADAN GİTMELİYİZ'

Ani hareketlerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Soydemir, "Göz teması kurulmamalı. Bir cisim veya obje ile üzerine gidilmemeli. Aslında en önemlisi göz teması. Bu bir köpek için 'Sana meydan okuyorum' demektir. Tanımadığınız bir köpeğe meydan okumak göz teması ile başlıyor. Göz temasından kaçınılırsa çok yüksek ihtimalle köpek uzaklaşmaya başlayacaktır. Bir cisim atmamak gerekiyor. Ben bazen görüyorum. Taş atıyorlar veya sopayla yaklaşıyorlar. Köpek bunu tehdit olarak aldığı için bu zaten tehlike arz eden bir durum oluyor. En önemlisi de onların bölgelerine girmemeliyiz. Onlar kendilerine bir alan yaratıyorlar ve burada birkaç köpek oluyorlar. Onların yanından sakince, hiç temas kurmadan gitmeliyiz" diye konuştu.