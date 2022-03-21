'Köpek' kavgasında amca ile oğlunu öldüren 2 kardeş yakalandı

ŞANLIURFA'da köpek nedeniyle çıkan silahlı kavgada amcaları Mehmet Karademir (50) ile kuzenleri Hasan Karademir'i (15) öldürdüğü tespit edilen 2 kardeş, Suriye'ye kaçmaya çalıştıkları sırada jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Ayrancı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, köpeklerin birbirine saldırması nedeniyle tartışan komşu ve kardeş ailelerin kavgasında tabanca ve tüfekler de kullanıldı. Çıkan kavgada yaralanan 9 kişi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mehmet Karademir ile oğlu Hasan Karademir, hastanede hayatını kaybetti, 7 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan hayatını kaybeden baba ile oğulun cenazeleri, otopsinin ardından defin için yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.