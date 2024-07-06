Üye Girişi
Haberler

Köpek Kavgası Tartışması Sonucu Yaralama ve Hayvan Öldürme Suçundan Hapis Cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da köpeklerinin kavgası nedeniyle tartışan iki kişiden biri, karşı tarafı tabancayla karnından vurarak yaraladı ve köpeğini öldürdü. Tutuksuz yargılanan sanık, 'Silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan da 6 ay hapse çarptırıldı.

BOLU'da köpeklerinin kavgası nedeniyle tartıştığı köylüsü Kamil Akçay'ı (48) tabancayla karnından vurup yaralayan, Kangal cinsi köpeğini de öldüren Bilal Över (33), tutuksuz yargılandığı davada 'Silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan da 6 ay hapse çarptırıldı.

Olay, 15 Ekim 2021'de Mudurnu ilçesi Çağşak köyünde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olan Kamil Akçay ile Bilal Över, hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Sürülerin birbirlerine yaklaşmasıyla Akçay'ın köpeği ile Över'in çoban köpekleri kavga etti. Köpeklerin kavgası nedeniyle Akçay ile Över arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Över, köy muhtarı olan babası Mustafa Över'e (56) ait tabancayla Akçay ile köpeğini vurdu. Duman isimli Kangal cinsi köpek ölürken, karnına isabet eden kurşunla yaralanan Akçay, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olayın ardından jandarma ekiplerinin yakaladığı Bilal Över, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Över hakkında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından dava açıldı. Bolu'da cezaevinde 6 ay tutuklu kalan Över, daha sonra tahliye edildi.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Över, karar duruşmasında hakim önüne çıktı. Duruşmada Kamil Akçay ile ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. Bilal Över ile Mustafa Över, mahkemede üzerlerine atılı suçlamaları reddedip beraatlerini istedi. 3 yıl süren dava sonunda Bilal Över, 'Silahla kasten yaralama suçundan 6 yıl, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan da 6 ay hapse çarptırıldı. Över'e adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kavga Bolu Hayvan Hakları Mahkeme Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi

Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi

 İran yeni cumhurbaşkanını seçti! Türk asıllı Pezeşkiyan, ülkenin 9'ncu lideri oldu

İran yeni cumhurbaşkanını seçti! Türk asıllı Pezeşkiyan, ülkenin 9'ncu lideri oldu

Bakmadan Geçme

ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 6 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz Deprem Raporları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Deprem Aktiviteleri 6 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Admira Wacker hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor? Admira Wacker Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title