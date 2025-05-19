Köpek Isırdı: 4 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Köpek Isırdı: 4 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
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Kayseri'de millet bahçesinde, bir köpek tarafından ısırılan 4 yaşındaki Metehan D., hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'de millet bahçesinde ağaca bağlı sahipli köpek tarafından ısırılan Metehan D. (4), hastaneye kaldırıldı.

Millet bahçesine bugün saat 15.30 sıralarında ailesiyle birlikte gelen Metehan D., K.B.'ye ait ağaca bağlı köpeği gördü. Köpeğin yanına yaklaşan Metehan D., hayvan tarafından boynundan ısırıldı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metehan D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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