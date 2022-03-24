KÖPEK İLE TİLKİNİN BOĞUŞMASI KAMERADA - Haberler

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KÖPEK İLE TİLKİNİN BOĞUŞMASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'ın Saray ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde, ot bağı üzerinde yatan köpek ile yanına gelen tilkinin boğuşması cep telefon kamerasıyla kaydedildi.

VAN'ın Saray ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde, ot bağı üzerinde yatan köpek ile yanına gelen tilkinin boğuşması cep telefon kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medya ilgi gördü.

Van'ın Saray ilçesine bağlı Turan Mahallesi'ne inen tilki, ot bağı üzerinde yatan köpeğin yanına yaklaşıp, saldırdı. Köpekle tilkinin mücadelesi Bilal İlhan tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Tilki bi süre sonra ot bağı üzerinden inip, gözden kayboldu. Çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüyü çeken İlhan, "Evin önüne kış için bıraktığımız otların üzerine uzanan çoban köpeğinin yanına yaklaşan tilkiyi gördüm. Cep telefon kamerasıyla kaydettim. Bir süre sonra köpeğe kafa tutması beni çok şaşırttı. Ben de görüntüyü sosyal medya hesaplarımdan paylaştım beğeni yağmuruna tuttular" dedi.

KÖPEK İLE TİLKİNİN BOĞUŞMASI KAMERADA

KÖPEK İLE TİLKİNİN BOĞUŞMASI KAMERADA

KÖPEK İLE TİLKİNİN BOĞUŞMASI KAMERADA

KÖPEK İLE TİLKİNİN BOĞUŞMASI KAMERADA

KÖPEK İLE TİLKİNİN BOĞUŞMASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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