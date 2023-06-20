Köpek beslenmesini istemeyen ev sahibini öldüren şüpheli tutuklandı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, bahçede köpek beslenmesini istemeyen ev sahibi Orhan Mercan'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Fırat Yüksekoğlu (25), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Fırat Yüksekoğlu, geçen cumartesi günü Yıldıztepe Mahallesi 197'nci Sokak'ta bulunan 2 katlı gecekonduda, bahçede köpek beslemesini istemeyen ev sahibi Orhan Mercan'la tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Yüksekoğlu, evde bulunan pompalı tüfekle Mercan'a ateş etti. Mercan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Yüksekoğlu da gelen polis ekibine teslim oldu.

Yüksekoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.