Köpek barınakları yıkıldı, hayvanseverler tepki gösterdi

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ormana inşa edilen 15 barınaktan 3'ünün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yıkıldığı görüldü. Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Saymanı Fatma Özçelik, "Buradaki yavru köpek sayısı çok fazla. Bir an önce korunaklı bir bölgeye alınması gerekiyor" dedi.

Çınarlı Mahallesi yakınlarındaki Yörükler bölgesindeki ormana inşa edilen barınaklara gelen hayvanseverler, 15 barınaktan 3'ünün yıkıldığını gördü. Köpekleri beslemek için geldiklerini belirten hayvanseverler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı.

Bölgedeki çok sayıda köpeğin zor şartlarda bakıldığını anlatan Özçelik, "Burada küçük, büyük çok sayıda köpek var. Bir arada tutamazsınız, bunlar birbirlerini parçalar. Telle çevirip, içerisine hayvan koymak çözüm değil. Kalıcı, gerçekten hayvana değer verir şekilde ve kanunlar çerçevesinde bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.