KÖPEK BALIĞINI 'HOŞT' DİYEREK UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde teknesiyle ava çıkan balıkçı, ayaklarını denizde yıkadığı sırada burun buruna geldiği köpek balığını, Git lan, hoşt diyerek uzaklaştırmaya çalıştı. Balıkçı, o anları telefonuyla görüntüledi.

Konyaaltı Sahili'nde tekneyle sabah saatlerinde avlanmaya çıkan bir balıkçı, köpek balığı ile karşılaştı. Ayaklarını denizde yıkadığı sırada köpek balığını fark eden balıkçı, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Teknenin altında çevresinde turlar atan köpek balığı ara ara, motorun pervanesini de ısırdı. Balıkçı o anlarda Abi böyle birşey yok. Antalya burası. Konyaaltı Kadınlar Plajı'nın 200 metre açığı. Şu olaya bakın dedi. Arkadaşı ile birlikte yorumlar yapan balıkçı, Ayağımı yıkıyordum köpek balığı geldi. Bak hala geliyor, böyle birşey var mı ya. Şu olaya bakın. Köpek balığı yaklaşık 1 saattir teknemizi taciz ediyor. Motora saldırıyor bak bak. Oğlum ısırık atıyor pervaneye. Kafayı yemiş bu diyerek tepki gösterdi. Balıkçının, Git lan manyak. Hoşt diyerek kahkahalar atması cep telefonu kamerası kayıtlarına da yansıdı. Balıkçının köpek balığıyla görüntüleri, sosyal medyada da paylaşılıp, ilgiyle izlendi. (DHA)