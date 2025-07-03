Köpeğini Oto İple Çeken Kişiye Cezası Kesildi

Köpeğini Oto İple Çeken Kişiye Cezası Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de otomobilini ip ile bağlı köpeğine çektiren bir kişi, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 10 bin 386 lira ceza aldı. Olayın ardından köpek barınağa teslim edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, otomobili iple bağladığı köpeğine çektiren kişiye 10 bin 386 lira para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, E.Ç. Büyükbürüngüz Mahallesi'nde otomobilini kendisine ait köpeğe iple bağlayarak çekmeye zorladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu E.Ç'yi yakaladı.

E.Ç'ye "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 bin 386 lira para cezası uygulandı.

Köpek, hayvan barınağına teslim edilmek üzere Melikgazi Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın cenaze detayı kahretti

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın cenaze detayı kahretti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.