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Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk hastaneye kaldırıldı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir parkta oynayan 7 yaşındaki çocuk, sahipli tasmalı bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden ve boynundan yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı ve Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Annesiyle Alaylar1 Mahallesi'ndeki bir parkta oynayan anasınıfı öğrencisi Talha A. (7) sahipli tasmalı bir köpeğin saldırısına uğradı.

Yüzünden ve boynundan yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Talha A'yı Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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