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Köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

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Köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜVan'da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren Mete Durna'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Van'da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren Mete Durna'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Saldırgan köpek ise İpekyolu Belediyesi görelileri tarafından yakalanarak, Van Büyükşehir Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Köpeğin sahipli olup olmadığı araştırılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu Van Güncel Haberler

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