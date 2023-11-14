Köpeğin saldırdığı inşaat işçisi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat işçisi, markete giderken hurda deposunun bahçesinden çıkan köpeğin saldırısına uğradı ve yaralandı. İşçi, hastanede tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde köpeğin saldırdığı inşaat işçisi Abdullah M. (38) yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir bina inşaatında çalışan Abdullah M., markete giderken inşaatın yanında bulunan hurda deposunun bahçesinden çıkan Kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Abdullah M.?nin yardım çığlıklarını duyan inşaattaki diğer işçiler, köpeği sopayla uzaklaştırdı. Kanlar içerisinde kalan Abdullah M., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan Abdullah M., ilk müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)