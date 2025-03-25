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Köpeğin Kurt Sürüsüyle Mücadelesi Güvenlik Kamerasında

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Artvin'in Şavşat ilçesinde 'Panter' isimli köpek, kurt sürüsüyle tek başına mücadele ederek köyü korudu. Sahibi Tolga Kumaş, köpeğinin cesaretini anlattı.

Kurt sürüsüyle tek başına mücadele eden köpeğin sahibi yaşanan o anları anlattı

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesine de köye inen kurtlarla tek başına mücadele eden 'Panter' isimli köpeğin sahibi yaşananları anlattı.

Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı Köyü'nde aç kalan kurtlar köye indi. Köyde besicilik yapan Tolga Kumaş'ın ahırında bulunan 'Panter' isimli köpek kurt sürüsünü görünce zincirini kopartıp tek başına kurtlarla mücadele etti ve onları uzaklaştırdı. O anlar ise köyde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeğin sahibi 23 yaşındaki Tolga Kumaş, yaptığı açıklamada "Köpeğim kurtları görünce direk saldırıya geçti. Kurtlar önce kaçtı sonra geri döndü. Köpeğim bir kez daha saldırdı. Köpeğim de kurtlarla boğuştu fakat herhangi bir yara almadı. Köpeğimi iyi tanıyorum, cesur korkusuzdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN EMRE ERGÜN - Güncel
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