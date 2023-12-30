Köpeğin Kolunu Isırdığı Kişi Tedavi Altına Alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sahibi olduğu köpeğin kolunu ısırması sonucu yaralanan kişi, tedaviye alındı. İlçeye bağlı kırsal Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan Hasan Z. (57), köpeği tarafından ısırılması nedeniyle sağ kolundan yaralandı. Özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülen Hasan Z, müdahalesinin ardından Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi. Hasan Z'nin tedavisi sürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sahibi olduğu köpeğin kolunu ısırması sonucu yaralanan kişi, tedaviye alındı.
İlçeye bağlı kırsal Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan Hasan Z. (57), köpeği tarafından ısırılması nedeniyle sağ kolundan yaralandı.
Özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülen Hasan Z, müdahalesinin ardından Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi. Hasan Z'nin tedavisi sürüyor.