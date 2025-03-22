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Köpeğin Cesur Mücadelesi: Kurtlara Karşı Tek Başına

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Artvin'in Pınarlı Köyü'nde aç kalan kurtlar, yiyecek aramak için köye indi. Cesur bir köpek, kurtlarla tek başına mücadele edip onları köyden uzaklaştırdı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Köye inen kurtlara tek başına karşı koyan köpek kamerada

Artvin'de aç kalan kurtlar köye indi, cesur köpek kurtlara tek başına mücadele etti

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı Köyü'nde, aç kalan kurtlar köye indi. Köyde bulunan bir köpek, cesurca kurtlara karşı koyarak mücadele etti.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde yiyecek arayışıyla köye inen kurtlar, köyün çevresinde bulunan tavuk ve diğer hayvanları tehdit etmeye başladı. Durumu fark eden köydeki bir köpek, tek başına kurtlarla mücadeleye girişerek onları köy sınırlarından uzaklaştırmayı başardı.

O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH BÜYÜK - Güncel
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