Köpeği Zincirle Sürükleyen Sürücü Serbest Bırakıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde, köpeği otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesine neden olan sürücü F.K. gözaltına alındı, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde köpeği otomobilin arkasına bağlanan zincirle sürükleyerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İshaklı Mahallesi Bayrak Sokak'ta bir otomobilin arkasına zincirle bağlı köpeğin sürüklendiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.
Kısa sürede bölgeye intikal eden polisler, sürücü F.K'yi (71) arkasında zincir bağlı araçla yakaladı. Ölen köpek ise yol kenarında bulundu.
Köpeği araca zincirle bağlayıp sürüklediği iddiasıyla F.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.