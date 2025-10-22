Köpeği Sürükleyerek Ölüme Sebep Olan Sürücü Gözaltına Alındı
Samsun'un Bafra ilçesinde, köpeğini otomobilin arkasına zincirle bağlayarak sürüklediği iddia edilen 71 yaşındaki sürücü gözaltına alındı. Olay yerinde ölü bulunan köpek, polis ekiplerince bulundu.
Samsun'un Bafra ilçesinde, köpeği otomobilin arkasına bağlanan zincirle sürükleyerek ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı.
İshaklı Mahallesi Bayrak Sokak'ta, bir otomobilin arkasına zincirle bağlı köpeğin sürüklendiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.
Kısa sürede bölgeye intikal eden polisler, sürücü F.K'yi (71) arkasında zincir bağlı araçla yakaladı. Ölen köpek ise yol kenarında bulundu.
F.K, köpeği araca zincirle bağlayıp sürüklediği iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
Şüpheli F.K'nin ifadesinde, köpeğin kaçmaması için otomobilin arkasına bağlanmış olabileceğini belirterek, durumu araç hareket ettikten sonra fark ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.