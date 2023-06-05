Köpeği kemerle döven şahıs gözaltına alındı

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde sahipsiz köpeği kemerle döven Ahmet K. (44), gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Ahmet K. hakkında 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

?Cihanbeyli ilçesinde dün Ahmet K., kameriyede 2 arkadaşıyla otururken buradaki sahipsiz köpeğe, pantolonundan çıkarttığı kemerle birkaç kez vurdu. Köpek kaçarken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine polis, Ahmet K.'yi gözaltına aldı.'Uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan kaydı olduğu belirlenen Ahmet K., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ahmet K. hakkında 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.