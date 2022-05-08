Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor (2) - Haberler

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Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor (2)

Demirören Haber Ajansı - Adem Akalan - Güncel
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Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor (2)

196 LİRA PARA CEZASI VERİLDİAntalya'da dün akşam 07 AFP 863 plakalı kamyonetin arkasına bağlayarak köpeği sürüklerken bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedilen İ.Z., polis ekipleri tarafından yakalandı.

196 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Antalya'da dün akşam 07 AFP 863 plakalı kamyonetin arkasına bağlayarak köpeği sürüklerken bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedilen İ.Z., polis ekipleri tarafından yakalandı. Plaka üzerinden adres tespiti yapılan İ.Z. hakkında hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, 196 lira da idari para cezası uygulandı.

Adem AKALAN-ANTALYA-DHA


Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Güncel

Para Cezası, Antalya, Polis, Güncel, Haberler

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