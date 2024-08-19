Köpeği İple Sürükleyen Kişiye Tepki

AMASYA'da köpeğini iple kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götüren bir kişi, motosiklet sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Amasya'nın Suluova ilçesi Ayrancı köyünde 05 ACK 836 plakalı kimliği henüz belirlenemeyen kişi, iple kullandığı kamyonetin arkasına bağladığı köpeği, kilometrelerce sürükledi. Olayı gören motosiklet sürücüsü, yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, durdurduğu kamyonetin sürücüne tepki gösterdi. DHA'ya konuşan Ü.B., Bir anda önümde bir kamyonetin arkasına iple bağlanarak götürülen köpeği gördüm. Sürücüyü durdurdum. Neden yaptığını sordum bana, 'davara gitmiyor' cevabını verdi. Bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyorum. Görüntülerde plaka açık seçik görünüyor, emniyetimiz gereğini yapacaktır diye konuştu.

Haber-Kamera Şerife Serap KARAAMASYA,