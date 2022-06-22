Köpeği denize atanlara tepki gösterince darbedildi

SARIYER'de köpeğini gezdiren 3 kişi, bir sokak köpeğini, kendilerine saldırdığı gerekçesiyle tekmeleyerek denize attı. Köpek denizdekiler tarafından kurtarılırken, olaya tanık olan ve müdahale etmek isteyen Hilal Kalkan, köpeği denize atan kişinin eşi tarafından darbedildiğini öne sürerek, şikayetçi oldu. Kalkan "Önce köpeği tekmeledi, sonra da denize attı. Tepki gösterdiğim için beni de darbettiler" dedi.

Yeniköy'de bir eğlence mekanı işletmecisi olduğu öğrenilen Mert K., 17 Haziran cuma günü saat 15.30 sıralarında, iki arkadaşıyla birlikte sahilde köpeğini gezdirirken, bir sokak köpeğini, kendilerine saldırdığı gerekçesiyle tekmeleyerek, denize attı. Çalıştığı iş yerinin balkonundan bu duruma tanık olan Hilal Kalkan, Mert K. ve arkadaşlarına tepki göstererek polisi arayacağını söyledi. Kalkan'ın tepkisine aldırmayan Mert K. ve arkadaşları, oradan ayrıldı. Kalkan da arkalarından gitti. Bu sırada Mert K.'nın eşi Merve K. Kalkan'ı darbetti. Hilal Kalkan, karakola giderek Mert K. ve eşi Merve K.'dan şikayetçi oldu. Denize atılan köpek ise yüzen gençler tarafından kurtarıldı.

"KÖPEĞİN ÇIKAMAYACAĞINI BİLEREK DENİZE ATMAK ÇOK ACIMASIZCA"

"KAFAMA VURDU, SAÇLARIMI ÇEKTİ, BOYNUM ZEDELENDİ"

"O KÖPEK ERTESİ GÜN BENİMLE YÜRÜYÜŞ YAPTI"

Kalkan, "Yani en azından bir özür dilenebilirdi, bu köpeğin bakımı üstlenilebilirdi. Gerçi çıkamayacağını bildiği halde köpeği denize atan kişiden bu beklenmez ama. Ertesi gün o köpek benimle yürüyüş yaptı. Burada bütün hayvanseverler o köpeğe bakıyor. Köpeği sahiplendirmek için paylaşımlar yapıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel