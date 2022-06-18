Köpeği darbederek öldürdüğü öne sürülen 2 zanlı serbest bırakıldı Dilovası ilçesinde fabrikanın bahçesine giren köpeği demir çubukla darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi serbest kaldı. Dilovası ilçesinde fabrikanın bahçesine giren köpeği demir çubukla darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi serbest kaldı. Fabrikanın bahçesine giren köpeğin demir çubukla öldürülmesi olayına ilişkin dün gözaltına alınan K.I. (49) ile İ.I'nın (79) jandarmadaki işlemi tamamlandı. Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince, haklarında "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiri konularak salıverildi. Olay Köseler Mahallesi'ndeki Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) dün bir fabrikanın bahçesine giren Ç.A'ya ait "Danua" cinsi bir köpek ile buradaki başka bir köpek arasında boğuşma yaşanmıştı. Duruma müdahale eden çevredekiler "Danua" cinsi köpeği, demir çubukla darbetmişti. Olay yerine gelen Dilovası Belediyesinden veterinerler, köpeğin öldüğünü belirlemişti. Köpeğin sahibi Ç.A'nın şikayeti üzerine ilk önce K.I, çevredeki kameralara ait kayıtların incelenmesinin ardından da İ.I. gözaltına alınmıştı. AA / Şahin Oktay - Güncel Gebze Adliyesi Güncel Haberler

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