Köpeğe yapılan şiddetle ilgili açıklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin yavru köpeğe şiddet uygulamasıyla ilgili Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, köpeğin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

KAYMAKAMLIKTAN YENİ AÇIKLAMA: KÖPEK ÖLMEMİŞ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde M.T.'nin yerde yatan yavru köpeğe, başına demir çubukla defalarca vurması ile ilgili Kaymakamlık, sosyal medya hesabında yaptığı ilk açıklamada, "Mardin ili Kızıltepe ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde M.T. isimli şahıs yavru köpeğe eziyet ederek öldürdüğü ile ilgili Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'nun talimatıyla Kızıltepe İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli M.T., Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığınca evinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Kızıltepe Kaymakamlığınca, sosyal medyadan gün içerisinde 'Önemli' başlığıyla paylaşılan mesajda, "İlçemiz kırsalında bir şahsın başına demir çubukla vurarak şiddete maruz bıraktığı yavru köpeğimiz ilçemiz Mobil Kısırlaştırma Merkezinde tedavileri yapıldıktan sonra Mardin Hayvan Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi" ifadeleri kullanıldı.

'MARDİN'DE TEDAVİSİ SÜRÜYOR'

Paylaşılan fotoğraflardaki köpeğin, şiddete maruz kalan köpek olmadığı yönünde çok sayıda paylaşım yapılması üzerine, Kaymakamlık 3'üncü bir paylaşım yaparak, "İlçemiz Taşlıca Mahallesinde M.T. isimli şahsın yavru köpeği darp ettiğine ilişkin olay üzerine Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli süreç devam etmektedir. Sosyal medya hesaplarımızda şiddete maruz kalan yavru köpeğin merkezimizde tedavi gördüğü anlara ait fotoğrafların paylaşılması üzerine bazı kesimlerce fotoğrafları paylaşılan köpeğin, söz konusu şiddete maruz kalan köpek olmadığı yönünde iddialarda bulunulmuş ise de, konu ile ilgili mercilerden bilgi talebinde bulunulmuş ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır. Can dostumuzun tedavilerine Mardin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.