Köpeğe tekme atana 'Bana vur bana' diyerek tepki gösterdi (2)

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - GÖZALTINA ALINDI

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede köpeğine tekme atan kişinin kimliğini belirledi. Polis, Mert E.'yi gözaltına alırken, 'Hayvana eziyet' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi. Mert E.'nin sahibi olduğu köpek ise İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından alınarak, belediyeye ait barınağa götürüldü.