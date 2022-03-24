Köpeğe tekme atana 'Bana vur bana' diyerek tepki gösterdi (2) - Haberler

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Köpeğe tekme atana 'Bana vur bana' diyerek tepki gösterdi (2)

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Köpeğe tekme atana 'Bana vur bana' diyerek tepki gösterdi (2)

GÖZALTINA ALINDIAkçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede köpeğine tekme atan kişinin kimliğini belirledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - GÖZALTINA ALINDI

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede köpeğine tekme atan kişinin kimliğini belirledi. Polis, Mert E.'yi gözaltına alırken, 'Hayvana eziyet' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi. Mert E.'nin sahibi olduğu köpek ise İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından alınarak, belediyeye ait barınağa götürüldü.


Köpeğe tekme atana 'Bana vur bana' diyerek tepki gösterdi (2)

Köpeğe tekme atana 'Bana vur bana' diyerek tepki gösterdi (2)

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Akçakoca, Hisarcık, Güncel, Haberler

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