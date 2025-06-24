Köpeğe Şiddet Uygulayan Şüpheliye Ev Hapsi Cezası

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Eskişehir'de ortağına ait köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen Z.B., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Şüphelinin köpeği yere atarak boğazını sıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ortağına ait köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi Şirin Sokak'ta bir kişinin, iş yerindeki ortağına ait köpeği boğazını sıkarak yere atmasına dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekibince yürütülen çalışma kapsamında sokak üzerindeki kameralar ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelendi.

Şüphelinin Z.B. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Z.B, emniyetteki işlemlerinin ardından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekibi tarafından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Bu arada bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, Z.B'nin kucağında taşıdığı köpeği sert şekilde yere attığı, daha sonra boğazını sıktığı yer alırken Z.B'nin köpeğe şiddet uyguladığı esnada küçük oğlunun da yanında durduğu, köpeğin ise yerde hareketsiz şekilde beklediği görülüyor.

Şiddet uygulanan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerince bu duruma dair rapor tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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