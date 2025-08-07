Köpeğe İşkence Eden Şahıs Tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir köpeğin kulaklarını kestiği ve işkence yaptığı iddia edilen Doğukan Sayılı (28) tutuklandı. Olayın ardından köpek tedavi altına alındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, köpeğin kulaklarını kestiği ve işkence ettiği iddia edilen Doğukan Sayılı (28), tutuklandı.

Olay, dün Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mahallede bulunan bir köpeğin kulaklarını kesildiğini bilgisine ulaşan Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği, olayla ilgili polis ekiplerine şikayette bulundu. Köpek ise tedavi altına aldı. Harekete geçen polis ekipleri yaptıkları çalışmada, köpeğin kulağını kesip, işkence ettiği iddia edilen Doğukan Sayılı'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
