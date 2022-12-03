KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN YAVAŞLAYAN OTOMOBİLE ÇARPTI 2 YARALI Güncel Haberler SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile çarpan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile çarpan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Karasu Küçükboğaz mevkisinde meydana geldi. Kemal Özen yönetimindeki 34 FDR 920 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşlayan Alparslan Yıldız yönetimindeki 34 AA 199 plakalı otomobile arkadan çarparak takla attı. Kazada Kemal Özen ile aynı otomobildeki 1 kişi yaralandı. Hafif yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde yavru köpek görülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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