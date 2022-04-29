Köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdi, kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

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Köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdi, kazada 5 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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Köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdi, kazada 5 kişi yaralandı

ELAZIĞ'da, köpeğe çarpmamak için sürücüsü şerit değiştiren otomobile, arkadan gelen minibüs çarptı.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da, köpeğe çarpmamak için sürücüsü şerit değiştiren otomobile, arkadan gelen minibüs çarptı. Kazada, 2 araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Keban kara yolu Cip köyü mevkisinde meydana geldi. 23 TC 047 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için şerit değiştirdi. Bu sırada arkasından gelen 23 K 2852 plakalı minibüs, otomobile çarptı. Kazada sürücülerin ismi öğrenilemezken, savrulan araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

 


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Minibüs, Elazığ, Kaza, Güncel, Haberler

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