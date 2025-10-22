Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Refüje Çarptı: 2 Yaralı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu Karayokuş mevkisinde meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden 22 ADC 045 plakalı otomobilin sürücüsü O.S. (20), yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptı. Kazada, sürücü O.S. ve yanındaki T.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.