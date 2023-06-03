Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, karşı şeride geçerek minibüse çarptı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, karşı şeride geçerek minibüse çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Meki A.'yı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, karşı şeride geçerek minibüse çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Kastamonu-Taşköprü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meki A., idaresindeki 55 PL 662 plakalı otomobil ile yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeride geçerek sürücüsü öğrenilemeyen 37 AAY 459 plakalı minibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Meki A. araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Meki A.'yı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelme başlatıldı. - KASTAMONU