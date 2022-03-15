Son dakika haberleri | KÖPEĞE ÇARPIP, ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KAÇTI; O ANLAR KAMERADA - Haberler

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Son dakika haberleri | KÖPEĞE ÇARPIP, ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KAÇTI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: KİLİS'te, yola çıkan 3 aylık Kangal cinsi köpeğe otomobille çarpıp, ölümüne neden olan sürücü kaçtı.

KİLİS'te, yola çıkan 3 aylık Kangal cinsi köpeğe otomobille çarpıp, ölümüne neden olan sürücü kaçtı. Bu anları tesadüfen cep telefonu kamerasıyla çeken köpeğin sahibi Tümen Karabağ, "Yukarıdan gelen araç, yavaşlayarak hayvanı eziyor. Bu da kamerada kayıtlı. Hiç durmaksızın eziyor, 2 tekeri de hayvanın üzerinden geçiyor" dedi.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde, dün öğle saatlerinde, Tümen Karabağ'a ait 3 aylık Kangal köpeği yola indi. Bu sırada sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, köpeğin üzerinden geçti. Sürücü, kaza yerinden kaçarken, veterinere götürülen köpek kurtarılamadı. Karabağ, köpeğini ezdikten sonra yola devam eden sürücüden şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücüyü belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

'BU NASIL İNSANLIK?'

Kaza anını tesadüfen cep telefonu kamerasıyla çektiğini söyleyen Tümen Karabağ, "Yukarıdan gelen bir araç, yavaşlayarak hayvanı eziyor. Bu da kamerada kayıtlı. Hiç durmaksızın eziyor, 2 tekeri de hayvanın üzerinden geçiyor. Araç, kaçıp gidiyor. Farkında olmadığını söylemiş. Dönüp, durmadan kaçıp gidiyor. Şikayetçi oldum, polis ekipleri geldi. Gerekli işlemleri yapıyorlar. Bu nasıl insanlık, nasıl vicdansızlık?" dedi.

Son dakika haberleri | KÖPEĞE ÇARPIP, ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KAÇTI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberleri | KÖPEĞE ÇARPIP, ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KAÇTI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberleri | KÖPEĞE ÇARPIP, ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KAÇTI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberleri | KÖPEĞE ÇARPIP, ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KAÇTI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberleri | KÖPEĞE ÇARPIP, ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KAÇTI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberleri | KÖPEĞE ÇARPIP, ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KAÇTI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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